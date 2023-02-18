العثور على جثث 18 مهاجراً بشاحنة فى بلغاريا

عثر على جثث 18 مهاجراً داخل شاحنة على مسافة حوالى 20 كيلومتراً من صوفيا، علماً أن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015.وأبلغ سكان الشرطة بوجود شاحنة متروكة قرب قرية لوكورسكو على مسافة 20 كيلومتراً من العاصمة صوفيا.وبحسب المعلومات الأولى التي قدمتها الحكومة، كانت الشاحنة تقل بشكل غير قانوني 52 شخصاً "مختبئين تحت رزم من الخشب".وكانت وزارة الداخلية قالت في وقت سابق إن عدد هؤلاء يناهز 40 مهاجراً.