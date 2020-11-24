وصول أول وفد إسرائيلي إلى السودان

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير أن وفدا إسرائيليا وصل إلى السودان اليوم في أول زيارة من نوعها منذ الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.وأشارت مصادر متفرقة مؤخرا، إلى أن وفدا إسرائيليا سيزور الخرطوم في أعقاب اتفاق التطبيع الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 أكتوبر.والسودان ثالث دولة عربية تعلن هذا العام عن الاتفاق على التطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين.