الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة مفخخة في محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمنى، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة تحمل متفجرات مفخخة تابعة لعناصر الحوثى فى محافظة صعدة. وأفاد المركز الإعلامى للجيش اليمنى - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية - أن القوات اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة حوثية مسيرة مفخخة فى محور "رازح" غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيسى للعناصر الحوثية أقصى شمال البلاد. وأوضح أن إسقاط الطائرة الحوثية، جرى أثناء ما كانت تحلق باتجاه مواقع عسكرية يمنية فى محور "رازح" غرب صعدة، وذلك ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.