كيم جونغ أون يدعو لتعزيز قدرات بيونغ يانغ للردع النووي

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون دعا لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد وقدرات الردع النووي.ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله: "علينا بذل قصارى جهودنا لتعزيز قدراتنا للردع النووي بينما نقوم ببناء أقوى قدرات عسكري". وجاء ذلك في ختام مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي عقد لأول مرة منذ عام 2016 واستمر 8 أيام.وعقد المؤتمر قبل أقل من أسبوعين من تولي الديمقراطي جو بايدن منصب الرئيس الأميركي، وذلك على خلفية الجمود في المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول الحد من البرنامج النووي الكوري الشمالي وبرنامج بيونغ يانغ للصواريخ مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية.