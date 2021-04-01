بايدن يراعي التنوع في أولى تعييناته لقضاة فيدراليين
آخر تحديث GMT03:52:00
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

بايدن يراعي التنوع في أولى تعييناته لقضاة فيدراليين

العرب اليوم -

العرب اليوم - بايدن يراعي التنوع في أولى تعييناته لقضاة فيدراليين

الرئيس الأميركي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن أولى التعيينات في مناصب قضاة فيدراليين، مشدّداً، على خلاف مع نهج الرئيس السابق دونالد ترمب، على التنوع.وعُيّنت أول من أمس القاضية من أصل أفريقي كيتانجي براون جاكسون (50 عاماً) في محكمة استئناف واشنطن، الهيئة المعروفة بأهمية القضايا التي تنظر فيها. وإذا ثبّت مجلس الشيوخ تعيينها، فستخلف ميريك غارلاند الذي أصبح وزيراً للعدل. وكان يجري التداول باسم كيتانجي برانون جاكسون لتولي منصب في المحكمة العليا. وإذا انضمت إلى هذه الهيئة في السنوات المقبلة، فستصبح أول سوداء تشغل مقعداً فيها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن بين التعيينات الـ11 التي أعلنها الرئيس الأميركي، هناك 3 نساء من أصول أفريقية لمناصب في محاكم استئناف. كما عيّن الرئيس الأميركي زاهد قريشي (45 عاماً) الذي سيصبح، إذا ثبّت مجلس الشيوخ تعيينه، أول قاضٍ فيدرالي مسلم في الولايات المتحدة. وقريشي من أصول باكستانية وهو حالياً قاضٍ في نيوجيرسي.وقال بايدن، في بيان، إن هذه التعيينات تمثّل «التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا». وبحسب الدستور الأميركي، يعيّن الرئيس قضاة المحكمة العليا والقضاة الفيدراليين مدى الحياة في محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. ويعود لاحقاً إلى مجلس الشيوخ تثبيت تعيينهم.

وخلال ولايته، كان ترمب ناشطاً بشكل خاص في هذا الملف الذي يحشد منذ عقود القاعدة الناخبة للمحافظين.وبعدما عمل بشكل وثيق مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، عيّن أكثر من 200 قاضٍ ميولهم محافظة في المحاكم الفيدرالية.ومنذ وصوله إلى السلطة، استند إلى دعم مجلس الشيوخ الخاضع لهيمنة الجمهوريين الذي عرقل من 2014 إلى 2016 تثبيت مرشحين، قدّمهم باراك أوباما، رغم أن 107 مناصب لقضاة كانت شاغرة.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بايدن يراعي التنوع في أولى تعييناته لقضاة فيدراليين بايدن يراعي التنوع في أولى تعييناته لقضاة فيدراليين



أخبار ذات صلة

GMT 03:27 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

تسمم جماعي في إقليم ستافروبول جنوب روسيا
العرب اليوم - تسمم جماعي في إقليم ستافروبول جنوب روسيا

GMT 02:32 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

مصرع طفل بحادث غرق سيارة في قناة السويس بمصر
العرب اليوم - مصرع طفل بحادث غرق سيارة في قناة السويس بمصر

GMT 02:08 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

نتنياهو يشن حملة على رفلين كي يكلفه تشكيل الحكومة
العرب اليوم - نتنياهو يشن حملة على رفلين كي يكلفه تشكيل الحكومة

GMT 02:03 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

أطباء إسرائيليون شاركوا في خطف أطفال المهاجرين اليمنيين
العرب اليوم - أطباء إسرائيليون شاركوا في خطف أطفال المهاجرين اليمنيين

GMT 01:26 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

اليمن يتسلم أول شحنة من "لقاح كورونا"
العرب اليوم - اليمن يتسلم أول شحنة من "لقاح كورونا"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مايا دياب تثير الجدل بتكرارها إطلالات نجمات عالميات

بيروت - العرب اليوم

اثارت النجمة اللبنانية مايا دياب الجدل بعد تكرارها اطلالات نجمات عالميات وارتداءها نفس الازياء، وانقسمت الآراء بين من وجدوها جميلة ومن اعتبروها لا تليق بها، حيث حضرت مايا دياب منذ يومين مناسبة في مصر، فوصلت إليها مرتدية جمبسو ت من اللاتكس، هو نفسه الذي ارتدته كل من كورتني وكيم كارداشيان منذ عام تقريبًا، إنما بلون مختلف. البعض اتهمها بمحاولتها تقليد الأخوات كارداشيان، لا سيما وأنها عمدت في سنوات سابقة إلى اختيار ملابس ارتدينها هنّ أيضًا. الجمبسوت بدا جميلًا على كل من كيم ومورتني، لكن الأخيرة بتنسيقها إياه مع بوتس عالٍ أفسدت إطلالتها. وبدورها، نجحت مايا دياب بجذب الأنظار باختيارها هذا الجمبسوت، فهو أبرز منحنيات جسمها وجعلها تبدو منحوتة، وتناسب كثيرًا مع لون شعرها كما نشرت مايا ديا ب منذ فيديو كليب أغنيتها الجديدة، ومن بين ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:18 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري
العرب اليوم - طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري

GMT 16:58 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"إياتا" تكشف موعد تصريح السفر الرقمي الخاص بـ"كورونا"
العرب اليوم - "إياتا" تكشف موعد تصريح السفر الرقمي الخاص بـ"كورونا"

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 09:22 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس
العرب اليوم - صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس

GMT 14:52 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

اكتشفي السر الكبير وراء عشق النجمات لحقائب شانيل
العرب اليوم - اكتشفي السر الكبير وراء عشق النجمات لحقائب شانيل

GMT 10:20 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

جزيرة هوكايدو اليابانية حيث الهواء النقي والمناظر الجذابة
العرب اليوم - جزيرة هوكايدو اليابانية حيث الهواء النقي والمناظر الجذابة

GMT 08:57 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

السقف الخشبي تريند ديكور قوي في 2021
العرب اليوم - السقف الخشبي تريند ديكور قوي في 2021

GMT 12:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

ترامب يتحدث عن الصين وإيران والانتخابات في حفل زفاف
العرب اليوم - ترامب يتحدث عن الصين وإيران والانتخابات في حفل زفاف

GMT 07:20 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

دوقة كمبردج تُطلق كتاباً من الصور لتوثيق وباء «كورونا»
العرب اليوم - دوقة كمبردج تُطلق كتاباً من الصور لتوثيق وباء «كورونا»

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:36 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

8 من أفضل الفنادق السياحية في ميونخ للعوائل موصى بزيارتها
العرب اليوم - 8 من أفضل الفنادق السياحية في ميونخ للعوائل موصى بزيارتها

GMT 09:49 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الوجهات السياحيّة الربيعيّة في هولندا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات السياحيّة الربيعيّة في هولندا

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 03:49 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

موسكو أكثر المدن الروسية وجهة للاستجمام الصيف المقبل
العرب اليوم - موسكو أكثر المدن الروسية وجهة للاستجمام الصيف المقبل

GMT 07:09 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

الفالح يكشف عن إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية
العرب اليوم - الفالح يكشف عن إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية

GMT 08:18 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

عبد الله القويز يؤكّد أنه لابد من توحيد العملة الخليجية
العرب اليوم - عبد الله القويز يؤكّد أنه لابد من توحيد العملة الخليجية

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 18:32 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

جنرال موتورز تستعد لطرح "جي إم سي تيرين"الجديدة
العرب اليوم - جنرال موتورز تستعد لطرح "جي إم سي تيرين"الجديدة

GMT 10:08 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة
العرب اليوم - ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة

GMT 13:34 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 03:01 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

تعرف على أفكار هدايا اكسسوارات للسيارة لمناسبة يوم الأم
العرب اليوم - تعرف على أفكار هدايا اكسسوارات للسيارة لمناسبة يوم الأم

GMT 09:09 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

أفكار مميزة ومتنوعة لتزيين حديقة منزلك
العرب اليوم - أفكار مميزة ومتنوعة لتزيين حديقة منزلك

GMT 00:42 2019 الإثنين ,14 تشرين الأول / أكتوبر

اجعلي الجلسات الخارجية مكانًا ممتعًا لقضاء السهرات العائلية بأفكار جذابة
العرب اليوم - اجعلي الجلسات الخارجية مكانًا ممتعًا لقضاء السهرات العائلية بأفكار جذابة

GMT 03:37 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيدة
العرب اليوم - تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيدة

GMT 23:45 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

"بي أو اي" الصينية تجتاز اختبارات "أبل" وتستعد لتوريد شاشات أيفون 12
العرب اليوم - "بي أو اي" الصينية تجتاز اختبارات "أبل" وتستعد لتوريد شاشات أيفون 12

GMT 00:40 2019 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

رسالة تكشف قصة حب سليمان القانوني و"روكسيلانا"
العرب اليوم - رسالة تكشف قصة حب سليمان القانوني و"روكسيلانا"

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 20:31 2017 الأربعاء ,22 شباط / فبراير

مصانع الذهب والمجوهرات السعودية تودّع كريم العنزي باحتفالية مميّزة
العرب اليوم - مصانع الذهب والمجوهرات السعودية تودّع كريم العنزي باحتفالية مميّزة

GMT 15:23 2016 الثلاثاء ,23 آب / أغسطس

أكثر من 39 الف متسول في تونس و شركات مختصّة توفّر لهم الحماية والتنقّل
العرب اليوم - أكثر من 39 الف متسول في تونس و شركات مختصّة توفّر لهم الحماية والتنقّل

GMT 05:27 2017 الإثنين ,29 أيار / مايو

لؤلؤة البحر الأدرياتيكي الأكثر شهرة لدى الأوروبيين
العرب اليوم - لؤلؤة البحر الأدرياتيكي الأكثر شهرة لدى الأوروبيين

GMT 14:26 2019 السبت ,27 تموز / يوليو

طريقة ترتيب السفرة الأرضية والضيوف في 8 خطوات
العرب اليوم - طريقة ترتيب السفرة الأرضية والضيوف في 8 خطوات

GMT 21:23 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على مواصفات أحدث أجهزة لاب توب العاب من MSI
العرب اليوم - تعرف على مواصفات أحدث أجهزة لاب توب العاب من MSI

GMT 07:01 2016 الأحد ,12 حزيران / يونيو

"سيترون" تنتج "كاكتوس سي فور" الجديدة بأحدث التكنولوجيا
العرب اليوم - "سيترون" تنتج "كاكتوس سي فور" الجديدة بأحدث التكنولوجيا

GMT 08:50 2015 الخميس ,16 تموز / يوليو

"الهلال" يوقع عقدًا مع عمر العودة للانضمام إلى فريق الشباب
العرب اليوم - "الهلال" يوقع عقدًا مع عمر العودة للانضمام إلى فريق الشباب

GMT 21:32 2016 الإثنين ,25 إبريل / نيسان

المطربة الشعبية بوسي و ابنها بنفس الأزياء تشعل انستقرام
العرب اليوم - المطربة الشعبية بوسي و ابنها بنفس الأزياء تشعل انستقرام

GMT 22:47 2017 السبت ,12 آب / أغسطس

الوقت المثالي لممارسة العلاقة الحميمية بين الزوجين
العرب اليوم - الوقت المثالي لممارسة العلاقة الحميمية بين الزوجين

GMT 01:56 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر

قمة كويتية أميركية تعقد في البيت الأبيض بين الشيخ صباح الأحمد وترامب
العرب اليوم - قمة كويتية أميركية تعقد في البيت الأبيض بين الشيخ صباح الأحمد وترامب

GMT 12:54 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

محمد بن عبدالعزيز ينقل التعازي لذوي الشهيد طوهري
العرب اليوم - محمد بن عبدالعزيز ينقل التعازي لذوي الشهيد طوهري
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab