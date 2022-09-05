تحطم مروحية للجيش التركي في شمال العراق
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تحطم مروحية للجيش التركي في شمال العراق

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العرب اليوم - تحطم مروحية للجيش التركي في شمال العراق

أنقرة- العرب اليوم

 قالت وزارة الدفاع التركية إن مروحية عسكرية تحطمت أثناء هبوط اضطراري خلال العملية العسكرية في شمال العراق

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تحطم مروحية للجيش التركي في شمال العراق تحطم مروحية للجيش التركي في شمال العراق



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