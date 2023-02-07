مقتل 25 شخصا في هجوم لمسلحين في شمال بوركينا فاسو

أشارت الحكومة في بيان إلى أن حاكم الإقليم قال إن الحصيلة الأولية للقتلى 25، هم 22 مدنيًا وثلاثة من أفراد الشرطة.

وأضافت أن آخرين أصيبوا ووقعت أضرار مادية، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقبل نحو أسبوع كشف حاكم إقليمي والجيش ببوركينا فاسو، إن ما لا يقل عن 28 شخصًا من الجنود والمدنيين قتلوا في هجومين شنهما مسلحون يومي الأحد والاثنين في البلاد.