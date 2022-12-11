أعلن نائب قائد العمليات المشتركة بالعراق، قيس خلف المحمداوى، اليوم السبت، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم انتحارى فى محافظة صلاح الدين شمالى البلاد. وقال المحمداوي إن "خمسة إرهابيين من عناصر داعش الإرهابي قُتلوا في قاطع عمليات صلاح الدين قاطع لواء 91"، موضحا أنه "من بين القتلى انتحاري كان ينوي تفجير نفسه على القوات الأمنية".