الرئيس الأوكراني يمدد فرض قانون الطوارئ شهرا إضافيا

مدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، اليوم، فرض قانون الطوارئ شهرا إضافيا .جاءت تلك الخطوة، بعدما أخفقت أربع جولات من المفاوضات بين موسكو وكييف، إضافة إلى لقاء بارز بين وزيري خارجية روسيا وأكرانيا ووساطات مختلفة، في حلحلة الأزمة وإنهاء الحرب التي بدأت قبيل 20 يوما وانعكست تداعياتها على العالم أجمع.