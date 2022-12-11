الجيش الأميركي يُسارع لمساعدة القوات الصومالية لكبح حركة الشباب

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم ، أن الجيش الأمريكى يسارع لمساعدة القوات الخاصة للجيش الوطني الصومالي عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعودة الجنود الأمريكيين للصومال لكبح جماح حركة الشباب المتشددة.

وقال مسؤولون أمريكيون وصوماليون (رفضوا الكشف عن هويتهم ) بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن "قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة من إدارته بسحب القوات الأمريكية ساعد حركة الشباب المتشددة على النمو من حيث القوة والإعداد وأعاق قدرة الولايات المتحدة على توفير المعلومات الاستخبارية العملياتية والدعم الجوي للقوات الصومالية والمنشآت العسكرية مثل عيادة ومواقع تدريب".