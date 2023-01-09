اختطاف 30 شخصًا من محطة قطار في نيجيريا

أعلن مكتب حاكم ولاية إيدو في جنوب نيجيريا، أن مسلحين يحملون بنادق كلاشنيكوف، خطفوا أكثر من 30 شخصًا من محطة للقطارات في الولاية.

وذكرت الشرطة في بيانٍ لها أن رعاة ماشية مسلحين هاجموا محطة توم إيكيمي، بينما كان الركاب ينتظرون قطارًا متجهًا إلى واري، وهي مركز نفطي في ولاية دلتا القريبة.

وأضاف البيان أن ذلك الهجوم المسلح أسفر عن إصابة بعض الأشخاص في المحطة بأعيرة نارية.

