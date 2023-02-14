إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس
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إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس

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العرب اليوم - إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس

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القدس المحتلة - العرب اليوم

جيش الاحتلال فتح نيرانه على مركبة فلسطينية، في مخيم شعفاط بالقدس، مما أسفر عن إصابة سائقها بجروح.

في السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال جيش الاحتلال لثلاثة فلسطينيين، في مخيم شعفاط بالقدس.

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إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس



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