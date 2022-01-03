وفاة مدني في انفجار عبوة ناسفة قرب نقطة أمنية في مدخل العاصمة مقديشو

أفادت وكالة الأنباء الصومالية بمصرع مدني إثر انفجار عبوة ناسفة، قرب نقطة أمنية في مدخل العاصمة مقديشو. وأوضحت الوكالة الصومالية، أن مدنيا لقي مصرعه نتيجة للتفجير الإرهابي في وقت كان يقود عربة لإعالة أسرته، كما أسفر التفجير عن أضرار مادية جسيمة للممتلكات.