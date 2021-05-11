إرتفاع عدد الشهداء إلى 22 بعد سقوط شهيدة وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال لشقتين في عمارة سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قبل قليل
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العرب اليوم -
العرب اليوم -
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إرتفاع عدد الشهداء إلى 22 بعد سقوط شهيدة وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال لشقتين في عمارة سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قبل قليل

العرب اليوم -

العرب اليوم - إرتفاع عدد الشهداء إلى 22 بعد سقوط شهيدة وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال لشقتين في عمارة سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قبل قليل

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غزه - العرب اليوم

إرتفاع عدد الشهداء إلى 22 بعد سقوط شهيدة وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال لشقتين في عمارة سكنية بمخيم  الشاطئ غرب مدينة غزة قبل قليل

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إرتفاع عدد الشهداء إلى 22 بعد سقوط شهيدة وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال لشقتين في عمارة سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قبل قليل إرتفاع عدد الشهداء إلى 22 بعد سقوط شهيدة وعدة إصابات جراء استهداف الاحتلال لشقتين في عمارة سكنية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة قبل قليل



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