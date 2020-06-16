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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا منها 27 في بكين

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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا منها 27 في بكين الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا منها 27 في بكين



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