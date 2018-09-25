تغريدات «السيسي» و«ترامب» تعكس نجاح القمة المشتركة

يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لم يقطع تواصل الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، رغم انتهاء القمة الناجحة التي جمعتهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.
فالرئيس السيسي، وصف نظيره الأمريكي، بأنه «شخصية عظيمة»، وأضاف خلال تغريدة له على «تويتر»، أن «ترامب أحدث تغييرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة على مستوى العالم».
جاءت تغريدة الرئيس السيسي، ردًا على نظيره الأمريكي الذي وصف عبر حسابه على «تويتر»، الاجتماع مع الزعيم المصري بـ«العظيم».
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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