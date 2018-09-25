تغريدات «السيسي» و«ترامب» تعكس نجاح القمة المشتركة

يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لم يقطع تواصل الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، رغم انتهاء القمة الناجحة التي جمعتهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

فالرئيس السيسي، وصف نظيره الأمريكي، بأنه «شخصية عظيمة»، وأضاف خلال تغريدة له على «تويتر»، أن «ترامب أحدث تغييرات فريدة في سياسات الولايات المتحدة على مستوى العالم».

جاءت تغريدة الرئيس السيسي، ردًا على نظيره الأمريكي الذي وصف عبر حسابه على «تويتر»، الاجتماع مع الزعيم المصري بـ«العظيم».