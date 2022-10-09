تبون يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيانها مساء يوم السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يوم الأحد. وذكرت الرئاسة في بيانها أن الاجتماع الاستثنائي سيخصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.