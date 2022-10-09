تبون يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في الجزائر
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تبون يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في الجزائر

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العرب اليوم - تبون يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في الجزائر

الرئيس عبد المجيد تبون
الجزائر - العرب اليوم

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيانها مساء يوم السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء يوم الأحد. وذكرت الرئاسة في بيانها أن الاجتماع الاستثنائي سيخصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

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تبون يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في الجزائر تبون يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في الجزائر



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