حمدوك يعلن عقد قمة إقليمية لحل أزمة تيغراي

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي على عقد قمة عاجلة للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي تضم 7 دول من شرق إفريقيا من أجل إيجاد حل لأزمة تيغراي.وقالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" إن الجانب الإثيوبي لم يؤكد هذه المعلومات على الفور.وأكد مكتب رئيس الوزراء السوداني في تصريح بعد لقاء جمع حمدوك ونظيره الإثيوبي أبي أحمد: "اتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين وعلى عقد قمة عاجلة لإيغاد".

وتضم المنظمة الإقليمية التي أنشئت في 21 مارس 1996، سبع دول من شرق إفريقيا هي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.وكان مكتب أبي أحمد ذكر في بيان بعد اللقاء بين رئيسي حكومتي البلدين أن "الجانب السوداي أكد مجددا تضامنه مع الحكومة الإثيوبية في عمليات حفظ النظام التي تقوم بها".وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في 4 نوفمبر عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في شمال إثيوبيا، بعد أشهر من التوتر، وأعلن في 28 من الشهر نفسه انتزاع السيطرة على ميكيلي العاصمة الإقليمية، ونهاية المعارك.