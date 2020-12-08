التلفزيون الرسمي السوري يؤكد على سماع دوي انفجارات متتالية في ريف القنيطرة الجنوبي

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات متتالية في الريف الجنوبي للقنيطرة. وقال مراسل الإخبارية السورية، "إن الأصوات التي سمعت قبل قليل في ريف القنيطرة الجنوبي ناجمة عن انفجارات داخل الأرضي المحتلة". ولم ترد تفاصيل أخرى عن أسباب الانفجارات أو طبيعتها. ويعد آخر عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة وقع في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، على منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة. وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا": أن العدوان الإسرائيلي - وقتها - استهدف محيط جبل المانع بريف دمشق". كان الجيش الإسرائيلي أعلن شن غارات الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، على مواقع قال إنها "تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني والجيش السوري على أطراف دمشق، من جهة الجولان المحتل"، وهو ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين سوريين وجرح جندي آخر، حسب مصدر عسكري سوري. وتشهد منطقة الجولان السوري المحتل وريف القنيطرة توترات بين حين وآخر.

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