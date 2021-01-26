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بايدن يؤكد لا أعتقد أن ترامب سيُدان في مجلس الشيوخ

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العرب اليوم - بايدن يؤكد لا أعتقد أن ترامب سيُدان في مجلس الشيوخ

الرئيس الأميركي جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.وأفادت (سي.إن.إن) بأنها أجرت مقابلة مقتضبة مع بايدن.

وكان قد تسلّم مجلس الشيوخ الإثنين رسمياً القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ ترامب لمحاكمته برلمانياً بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مدّعين عامّين" في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزينة باللوحات والتماثيل والتي اجتاحها أنصار ترامب في 6 كانون الثاني .وستبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شياط .

 

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بايدن يؤكد لا أعتقد أن ترامب سيُدان في مجلس الشيوخ بايدن يؤكد لا أعتقد أن ترامب سيُدان في مجلس الشيوخ



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