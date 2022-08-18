استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق نابلس شمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 شخصا، 4 منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، وإصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، و25 بحالات اختناق بالغاز.