استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس
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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

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العرب اليوم - استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - العرب اليوم

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق نابلس شمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن المواجهات أسفرت عن إصابة 31 شخصا، 4 منهم بالرصاص الحي بينهم 3 في حالة خطرة، وإصابة واحدة بقنبلة غاز بالرأس، و25 بحالات اختناق بالغاز.

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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس



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