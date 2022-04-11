استقالة نواب حزب عمران خان من البرلمان الباكستاني

أعلن النواب من حزب رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان، استقالتهم جماعياً من البرلمان، الاثنين، احتجاجاً على تشكيل معارضي خان السياسيين لحكومة جديدة. وقال شاه محمود قرشي، وزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب خان، في خطاب قبل تصويت لانتخاب رئيس وزراء جديد: "نعلن أننا جميعاً نستقيل". وتمت الإطاحة بخان في الساعات الأولى من صباح الأحد في تصويت بحجب الثقة بالبرلمان.