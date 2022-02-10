نجاة رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة من محاولة اغتيال

نجا رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال في طرابلس وبحسب تقارير إعلامية ليبية فإن سيارة دبيبة تعرضت لوابل من الرصاص وأصيبت إصابة مباشرة أثناء عودته لمنزله دون أي إصابات.