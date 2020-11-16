التلفزيون السوري الرسمي يعلن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم

أكدت وسائل إعلام سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم.وأفادت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل، "بـوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".