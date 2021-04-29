ضحايا حادث المهرجان الديني في إسرائيل يتجاوزن 40 قتيلا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع ضحايا انهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمالي إسرائيل إلى أكثر من 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح. قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن حصيلة قتلى انهيار منشأة وجسر أثناء مهرجان يهودي على جبل الجرمق شمالي إسرائيل تجاوزت 40، مع إصابة أكثر من 100 آخرين.

وقال شبتاي جارباتشيك، المتحدث باسم الشرطة، إنه تم إجلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى من مكان الحادث، مضيفا إن "عملية تحديد هوية" الضحايا قد بدأت الآن، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.وتركز السلطات الإسرائيلية في الوقت الحالي على مساعدة الحشود لمغادرة الموقع والعودة إلى منازلهم، و"يوجد حاليا الآلاف في مكان الحادث".

وفي وقت سابق، قال أطباء إن عدد ضحايا حادث الانهيار والتزاحم في إسرائيل ارتفع إلى 38 شخصا.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية وقف السفريات والحافلات المتوجهة الى الجبل، ومنع دخول الجمهور الى موقع الحادثة، لتسهيل عملية نقل المصابين.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بأنه "كارثة كبيرة".