حريق ضخم في حارة اليهود بالقاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية باندلاع حريق ضخم مساء السبت في حارة اليهود وسط القاهرة أتى على عدد من المحال التجارية في منطقة "حمام التلات". ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر أمني قوله أن الحريق اندلع في محال للزيوت وألعاب الأطفال والخردوات في حارة اليهود، وأن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات الإطفاء لإخماده. وجرى عزل المنطقة من قبل قوات الأمن وتم منع انتشار النيران إلى العقارات السكنية والمحال التجارية المجاورة.