عدد إصابات كورونا في جنوب أفريقيا يتجاوز 30 ألفا

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زولي ماخيز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده تجاوز 30 ألفا اليوم .

وسجلت جنوب أفريقيا 1727 إصابة جديدة اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 30967، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 643 بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة .