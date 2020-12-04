أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة.وقال التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف اعترض ودمر اليوم الجمعة "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه #المملكة #الإخبارية_عاجل

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.