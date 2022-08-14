احتدام حرائق الغابات في فرنسا

تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات شرقي وجنوب شرقي فرنسا، مع توقعات بهبوب عواصف شديدة الأحد، قد تؤجج الحريق وتوسع نطاقه. إلا أنه لا يزال صعبا التنبؤ بتأثير العواصف الرعدية والمطرية على الحرائق المستعرة، لأنه بدلا من أن تسهم في إخماد النيران، من المحتمل أن تُحدث أثرا عكسيا ولاسيما إذا كانت مصحوبة برياح عاتية أو حتى بصواعق، فيما السبب طبيعي لاندلاع الحرائق، حسب هيئة الأرصاد الجوية وفرق الإطفاء. ويتوقع أن تهب عواصف الأحد على معظم أنحاء البلاد، لتنهي موجة الحر السائدة.