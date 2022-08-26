وزارة الدفاع الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع أنظمة لاسلكية للمغرب

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة لاسلكية تكتيكية مشتركة للمغرب في صفقة تصل قيمتها إلى 141.1 مليون دولار. وستكون شركة جنرال أتوميك إيرونوتيكال سيستمز ولوكهيد مارتن ورايثيون وليوناردو إس.بي.إيه المتعاقدين الرئيسيين.