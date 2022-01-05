وزير داخلية لبنان يوجه بإزالة الصور المسيئة لـ السعودية في بيروت

أصدر وزير داخلية لبنان، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، توجيهات بإزالة الصور المسيئة لـ المملكة العربية السعودية في شوارع بيروت. وذكرت صحيفة "النهار"، أن مولوي كلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإزالة الصور المسيئة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسفير المملكة في بيروت وليد البخاري. ووجه الوزير كذلك بإزالة كافة الصور واللافتات المسيئة للسعودية، والتي تم رفعها في بعض شوارع الضاحية. وحث الوزير المواطنين على تغليب المصلحة الوطنية وتجنيب بلادهم والمغتربين اللبنانيين عواقب الإساءة إلى الأشقاء العرب.