6 ضحايا في انفجار مصنع كيماويات بولاية جوجارات الهندية

قالت سلطات ولاية جوجارات الهندية، الاثنين، إن حريقًا هائلًا نجم عن انفجار في مصنع كيماويات في الولاية الواقعة غرب البلاد، أودى بحياة 6 أشخاص على الأقل، قبل السيطرة عليه.ووقع الانفجار ليل الأحد في مركز لوحدات تصنيع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة دايج الصناعية بالولاية، لكن لم يتضح على الفور سبب الانفجار.ولم يتسن الاتصال بمسؤولي المصنع للتعليق.