بايدن يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب
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بايدن يرفض تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

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العرب اليوم - بايدن يرفض تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"

الرئيس الأمريكي جو بايدن
موسكو - العرب اليوم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يجب تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب". وقال ردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض حول ما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب"، قال بايدن "لا". وتضغط أوكرانيا وبعض المشرعين الأمريكيين لاعتماد تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب". وحذرت الخارجية الروسية في وقت سابق أنه في حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة "راعية للإرهاب"، فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

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بايدن يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب بايدن يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب



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