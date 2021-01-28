إيران تؤكد أن أي تأخير من إدارة بايدن في رفع العقوبات عن طهران يعني استمرار العداء

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن "أي تأخير من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في رفع الحظر عن طهران، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".وقال تخت روانجي في مقال نشره بصحيفة "نيويورك تايمز"، تحت عنوان "بايدن يريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. فيمكنه أن يبدأ من هنا": "هناك نافذة مفتوحة لكي تستعيد الولايات المتحدة مصداقيتها وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وحذر إدارة بايدن "بأن تدرك أن أي تأخير في رفع الحظر، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني"، مضيفا أن "النافذة أشرفت على الانغلاق وإذا لم تف الإدارة الأميركية الجديدة بالتزاماتها ولم ترفع الحظر في وقت قصير، فإنها ستقضي على فرص التفاعل في الاتفاق النووي".وقال تخت روانجي في مقاله: "مع شروق الشمس في يوم 14 يوليو 2015، وبعد محادثات دبلوماسية مكثفة وطويلة، تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لخطة العمل المشتركة الشاملة المسماة بـ "الاتفاق النووي" أو"اتفاقية إيران النووية"، حيث كان جميع الأطراف في هذا الاتفاق متفائلين، كما نوه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له، بأن الاتفاق النووي مع إيران ليس سقفا، بل أساس متين، الآن علينا أن نبدأ في بنائه".