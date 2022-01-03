أكد الجيش اللبناني القبض على 4 سجناء بعد فرارهم من أحد السجون قبل عدة أيام. وأضاف الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل بالبقاع ألقت القبض على 4 أشخاص لفرارهم من سجن ثكنة أبلح بالبقاع بتاريخ 24 ديسمبر الماضي. وأوضح الجيش أن القضاء المختص باشر التحقيقات مع المتهمين.