سلطنة عمان والسعودية تبحثان سُبل تعزيز التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس، بمكتبه بـ"معسكر المرتفعة" مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك. واستعرض الجانبان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.