القوات العراقية تلقي القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في عمليتين أمنيتين منفصلتين. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أمس أنه ألقي القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمالي العراق. وفي سياق متصل، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على عنصر من التنظيم في مدينة الرمادي التابعة لمحافظة الأنبار غرب العراق.