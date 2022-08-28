أمير قطر يعلن تلقي الدوحة أول دفعة من تايفون
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أمير قطر يعلن تلقي الدوحة أول دفعة من "تايفون"

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العرب اليوم - أمير قطر يعلن تلقي الدوحة أول دفعة من "تايفون"

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الدوحة - العرب اليوم

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استلام الدوحة أول دفعة من مقاتلات "يوروفايتر" "تايفون" الأوروبية، مشيرا إلى أنها ستساهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية. وكتب بن حمد عبر "تويتر":  "شهد شهدنا اليوم وصول أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون "الذاريات" والتي تأتي ضمن مسيرة بلادنا المتواصلة في تطوير قواتنا الجوية الأميرية القطرية، وتعزيزها بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية". وأرفق التغريدة بصور لمشاركته في عملية استلام المقاتلات الحربية التي تصنف ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي مقاتلة أوروبية طورتها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.

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أمير قطر يعلن تلقي الدوحة أول دفعة من تايفون أمير قطر يعلن تلقي الدوحة أول دفعة من تايفون



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