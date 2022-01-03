تستضيف إمارة (دبي) وبتنظيم من الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، مؤتمرها الدولي العاشر تحت عنوان "الفن وحوار الحضارات -تحديات الحاضر والمستقبل" خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس المقبل. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية صلاح الجعفراوي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد أن المؤتمر يأتي انطلاقا من دور الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية في الاهتمام بدور الحضارة الإسلامية "أداب -فنون– تاريخ" والتأكيد على إظهار قيم التسامح والتعايش مع الآخر

وسينطلق المؤتمر بمشاركة 150 أستاذا جامعيا وخبيرا يمثلون عدة دول وسيقدمون خلاله القيم العلمية والثقافية التي تليق بدور وقيمة فاعليات الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية في كافة الدول التي استضافت النسخ السابقة. وسيتناول المؤتمر المحاور التي تؤكد أن الحضارة تمثل نظاما اجتماعيا يساعد الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي كما تميز الفنون والتقاليد والميراث الثقافي والتاريخي ومقدار التقدم العلمي أمة عن أخرى من حيث العادات والتقاليد وأسلوب الحياة وكذلك التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية ومقدرة الإنسان على الإبداع في الفنون والآداب والعلوم.