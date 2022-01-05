جنود بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفضون المشاركة في تدريب مفاجئ

رفض العشرات من جنود الاحتياط بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي المشاركة في تمرين مفاجئ لتزامنه مع موعد تسريحهم. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "العشرات من جنود الاحتياط المظليين رفضوا المشاركة في تمرين مفاجئ لكتيبة في نهاية التوظيف العملياتي". وأضافت: "قبيل تسريح عشرات الجنود إلى منازلهم، ورد أمر بإخراجهم لتدريب كتيبة مفاجئ في غور الأردن يتوقع أن ينتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع". وأشارت إلى أن "جنود الاحتياط الذين كانوا قد استعدوا للعودة إلى منازلهم وأبلغوا أزواجهم وأطفالهم ومراكز عملهم وإدارات مدارسهم بذلك، رفضوا المشاركة في التدريب". وتابعت أن "الكتيبة أدركت أنه إذا لم تحتو الأمر فورا فقد يحدث ثورة، وعليه تم اتخاذ قرار بتسريح جميع الجنود الذين رفضوا المشاركة في التدريب إلى منازلهم".