نيوزيلندا تدرس فرض عقوبات إضافية ضد روسيا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن سلطات بلادها تدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا. وقالت أرديرن لإذاعة "RNZ": "نواصل تحليل العقوبات التي نفرضها على الأشخاص الذين قد يكون لهم نفوذ، وكذلك على السلع والخدمات، وهذا ما نبحثه حاليا". وتتوقع رئيسة الوزراء تلقي المشورة من السلطات بشأن تشديد العقوبات في غضون أسبوعين، كما لم تستبعد زيادة الدعم العسكري لكييف.