مفوض عام الأونروا يحذر من محاولات إخفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين



حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بيير كرينبول، من المحاولات الجارية لإخفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المفوض الأممي في تصريح نشر على موقع الأونروا الإلكتروني، إن تخفيض الولايات المتحدة لميزانية المنظمة في وقت مبكر من هذا العام كان بهدف معاقبة الفلسطينيين بسبب انتقاداتهم للاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة كعاصمة إسرائيلية، محذرًا من أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تختفي.

وأشار مفوض الأونروا إلى إنه لا يمكن للمرء ببساطة أن يرغب بنسيان خمسة ملايين شخص، وهوعدد اللاجئين الفلسطينيين بحسب تقديرات الوكالة.

وأضاف أنه ما زال لم يحصل على إجابة مباشرة من الأميركيين حول سبب اتخاذهم قرارهم، لكنه يعتقد أن القرار مرتبط بـ"الضجة" بشأن الاعتراف الأميركي بالمدينة الفلسطينية المحتلة كعاصمة إسرائيلية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت قرارًا في يناير الماضي بتخفيض نحو 300 مليون دولار من مساهمتها السنوية إلى الأونروا، وهي أكبر مانح للوكالة، في إشارة واضحة من الإدارة الأميركية إلى نيتها بتصفية القضية الفلسطينية، مما أدى إلى أزمة مالية غير مسبوقة بحسب وصف كرينبويل.