مفوض عام الأونروا يحذر من محاولات إخفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بيير كرينبول، من المحاولات الجارية لإخفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المفوض الأممي في تصريح نشر على موقع الأونروا الإلكتروني، إن تخفيض الولايات المتحدة لميزانية المنظمة في وقت مبكر من هذا العام كان بهدف معاقبة الفلسطينيين بسبب انتقاداتهم للاعتراف الأميركي بالقدس المحتلة كعاصمة إسرائيلية، محذرًا من أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تختفي.
وأشار مفوض الأونروا إلى إنه لا يمكن للمرء ببساطة أن يرغب بنسيان خمسة ملايين شخص، وهوعدد اللاجئين الفلسطينيين بحسب تقديرات الوكالة.
وأضاف أنه ما زال لم يحصل على إجابة مباشرة من الأميركيين حول سبب اتخاذهم قرارهم، لكنه يعتقد أن القرار مرتبط بـ"الضجة" بشأن الاعتراف الأميركي بالمدينة الفلسطينية المحتلة كعاصمة إسرائيلية.
وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت قرارًا في يناير الماضي بتخفيض نحو 300 مليون دولار من مساهمتها السنوية إلى الأونروا، وهي أكبر مانح للوكالة، في إشارة واضحة من الإدارة الأميركية إلى نيتها بتصفية القضية الفلسطينية، مما أدى إلى أزمة مالية غير مسبوقة بحسب وصف كرينبويل.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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