توجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى الإمارات الشقيقة وأخيه الشيخ محمد بن زايد؛ على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية.وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".