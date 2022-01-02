الرئيس الموريتاني السابق يخضع لقسطرة ناجحة بالقلب وابنته تتحدث عن صحته

أكدت أسماء محمد عبد العزيز ابنة الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف على ذمة اتهامات بالفساد، أنها التقت والدها عقب عملية القسطرة التى أجريت أمس، وأن صحته أحسن، مردفة أن الطاقم الطبى لم يقصر فى حقه وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية. وقالت بنت عبد العزيز الذى ترأس موريتانيا من 2008 حتى 2019، فى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، إن الرئيس الموريتانى السابق يشكر كل من تجمعوا أمام المستشفى للتضامن معه، ويدعوهم للعودة إلى منازلهم لأن هذه المرحلة ليست مرحلة تجمع.