بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة غارات جوية تستهدف عدة مناطق سورية

أعلن فوج إطفاء اللاذقية عن إخماد الحريق الناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعاً مدنياً للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة حيث التلفزيون السوري يعلن "استـ.ـشهـــ ـــاد مدني وإصابة اثنين آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على ريف اللاذقية".وأعلن مصدر عسكري سوري : "حوالي الساعة 2،18 من فجر اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها .و أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد مدني وجرح ستة اخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية اضافة الى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية .