ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيًا مع أمين الأمم المتحدة الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، هاتفيًا مع أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. واستعرض الجانبان - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - سبل تعزيز التعاون الثنائي، والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة وأمينها العام في خدمة الأمن والسلم العالميين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات والمخاطر التي تهدد البشرية، وفي مقدمتها وباء فيروس "كورونا" المستجد والتغيرات المناخية والحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة هذه المخاطر.