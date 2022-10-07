شن الجيش الأمريكي غارة جوية في سوريا يوم الخميس أسفرت عن مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب بيان صادر عن القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم). وقالت "سنتكوم" في بيانها إن "القوات الأمريكية نفذت بنجاح ضربة في شمال سوريا أسفرت عن مقتل كل من أبو هشوم الأموي (...) ومسؤول كبير آخر في تنظيم داعش". وتشن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين الحين والآخر عمليات مداهمة أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش". لكن العملية الأخيرة تميزت بأنها نفذت في قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للجيش السوري في محافظة الحسكة.