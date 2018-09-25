سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، وذلك في فندق كراون بلازا بالعاصمة الرومانية بوخارست.

ورفع السفير عبدالعزيز بن محمد العيفان باسمه وباسم أعضاء السفارة والطلبة السعوديين في رومانيا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الرومانية وأعضاء من البرلمان الروماني ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء المراكز الإسلامية، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين والأكاديميين والطلبة السعوديين والجالية العربية والإسلامية في رومانيا.