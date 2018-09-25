سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ88 للمملكة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، وذلك في فندق كراون بلازا بالعاصمة الرومانية بوخارست.
ورفع السفير عبدالعزيز بن محمد العيفان باسمه وباسم أعضاء السفارة والطلبة السعوديين في رومانيا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.
حضر حفل الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الرومانية وأعضاء من البرلمان الروماني ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء المراكز الإسلامية، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين والأكاديميين والطلبة السعوديين والجالية العربية والإسلامية في رومانيا.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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