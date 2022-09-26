الحوثيون يعلنون ضبط أكثر من طن من الحشيش وورشة لتعبئته في صنعاء

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن يوم الأحد، أنها ضبطت أكثر من طن من الحشيش ومعملا لتعبئته وتغليفه في صنعاء. ونشرت الإعلام الأمني التابعة للحوثيين مقطع فيديو وثق ما تم حجزه. وشرح أحد الموقوفين كيف تتم العملية وماهي المواد المستعملة في الغرض.