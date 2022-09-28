تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /27.09.2022/

موسكو - العرب اليوم
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
الدفاع الروسية: تصفية 150 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب بضربة جوية في زابوروجيه
الكرملين: وضع المناطق المحررة سيتغير جذريا من الناحية القانونية بعد نتائج الاستفتاءات
توقعات بالتحضير لاستبدال زيلينسكي في أوكرانيا
وكالة: نيوزيلندا لم تعد قادرة على تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا
وزيرة الخارجية الفرنسية تقوم بزيارة عمل إلى كييف
مراقب: كييف تقصف مراكز الاقتراع في منطقة زابوروجيه عمدا
استفتاءات دونباس وزابوروجيه وخيرسون على الانضمام إلى روسيا تدخل يومها الخامس والأخير
سلطات زابوروجيه: قوات كييف قد تهاجم منطقة إنيرغودار ومحيطها
صحيفة: الجيش الأوكراني يعترف بعدم جدوى أنظمة "HIMARS" في معارك دونباس
تراس تشكر محمد بن سلمان على دوره الشخصي في إطلاق سراح الأسرى البريطانيين
إيران: من الخطأ مد أي من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح
مصدر أمني: احتجاز مخربين أوكرانيين اثنين في منطقة خيرسون
أرسل تعليقك