تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /27.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

الدفاع الروسية: تصفية 150 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب بضربة جوية في زابوروجيه

الكرملين: وضع المناطق المحررة سيتغير جذريا من الناحية القانونية بعد نتائج الاستفتاءات

توقعات بالتحضير لاستبدال زيلينسكي في أوكرانيا

وكالة: نيوزيلندا لم تعد قادرة على تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا

وزيرة الخارجية الفرنسية تقوم بزيارة عمل إلى كييف

مراقب: كييف تقصف مراكز الاقتراع في منطقة زابوروجيه عمدا

استفتاءات دونباس وزابوروجيه وخيرسون على الانضمام إلى روسيا تدخل يومها الخامس والأخير

سلطات زابوروجيه: قوات كييف قد تهاجم منطقة إنيرغودار ومحيطها

صحيفة: الجيش الأوكراني يعترف بعدم جدوى أنظمة "HIMARS" في معارك دونباس

تراس تشكر محمد بن سلمان على دوره الشخصي في إطلاق سراح الأسرى البريطانيين

إيران: من الخطأ مد أي من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح

مصدر أمني: احتجاز مخربين أوكرانيين اثنين في منطقة خيرسون